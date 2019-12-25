В Иваново горел крупный ТЦ "Тополь"

Пожар начался в то время, когда ТЦ уже был открыт для посетителей.

Во вторник утром в Иваново загорелся ТЦ "Тополь".

Региональное отделение МЧС РФ сообщает, что пожар в ТРЦ "Тополь" начался в 10 часов 45 минут. Ко времени прибытия первой пожарной машины в 10 часов 51 минуту наблюдалось открытое горение кровли. В 11 часов 15 минут пожар были ликвидирован.

МЧС сообщает, что в пожаре пострадала вентиляционная камера ресторана "Белиссимо на первом этаже ТЦ. На тушении пожара работали 18 единиц техники и 59 человек, в том числе от МЧС России – 13 единиц техники и 42 человека. Погибших и пострадавших нет.

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Фото: МЧС Иваново