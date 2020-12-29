В Гватемале установлено 20 контрольно-пропускных пунктов.

В Гватемале полицейские и военные применили силу для разгона каравана мигрантов из Гондураса, которые стремились попасть в США. Об этом пишет газета Prensa Libre.

Разгон произошёл в районе Вадо-Ондо в департаменте Чикимула. Полицейские и военные применили слезоточивый газ. При это сведений от пострадавших не поступало. В прессе приводятся данные о том, что в Глатемале находится около шести тысяч мигранов из Гондураса, планирующих попасть в США. Около тысячи из них уже вернули на родину.

В Гватемале установлено 20 контрольно-пропускных пунктов на дороге, которая ведёт к Мексиканской границе. Глава миграционной службы Гильермо Диас призвал нелегальных мигрантов покинуть Гватемалу.

Ранее десятки вооружённых американцев собрались у парламента в Мичигане.

Видео: Youtube/The Hill