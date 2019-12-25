В Детройте полиции запретили использовать дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули

Городские офицеры не смогут с их помощью разгонять протестующих.

В американском городе Детройт полиции запретили использовать дубинки, щиты, слезоточивый газ и резиновые пули в ходе протестов.Соответствующее решение вынес федеральный судья в штате Мичиган. Такое постановление будет действовать минимум две недели. Ранее с иском против властей города обратилась инициативная группа активистов движения Detroit Will Breathe. Своим названием они напоминают о трагедии, которая произошла с афроамериканцем Джорджем Флойдом.

Непоправимый ущерб, который может быть нанесен демонстрантам, перевешивает любые возможные преимущества, которые полицейские могли бы получить в отношении участников акций, не представляющих никакой угрозы Лори Майкельсон

В США отметили, что в Детройте судья также запретила правоохранительным органам применять при задержании удушающий прием.

СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда.