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В Брянской области потерпели крушения четыре воздушных судна

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Появилась версия, что самолеты могли быть сбиты.

Сегодня, 13 мая, в Брянской области разбились четыре самолета. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

В городе Клинцы на границе с Украиной взорвался и рухнул вертолет Ми-8. Кроме того, потерпел крушение истребитель Су-34.  

Как заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, самолеты могли быть сбиты. Пилоты  скончались. 

СМИ сообщают, что при крушении одного из самолетов пострадала местная жительница. Обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

Видео: Телеграм / Подслушано Клинцы

Теги: брянская область, сбили самолеты, спецоперация, четыре самолета
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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