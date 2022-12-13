В Брянской области потерпели крушения четыре воздушных судна

Появилась версия, что самолеты могли быть сбиты.

Сегодня, 13 мая, в Брянской области разбились четыре самолета. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

В городе Клинцы на границе с Украиной взорвался и рухнул вертолет Ми-8. Кроме того, потерпел крушение истребитель Су-34.

Как заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, самолеты могли быть сбиты. Пилоты скончались.

СМИ сообщают, что при крушении одного из самолетов пострадала местная жительница. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.tv: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска.

Видео: Телеграм / Подслушано Клинцы