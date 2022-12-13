В Брянской области потерпели крушения четыре воздушных судна

Сегодня, 13 мая, в Брянской области разбились четыре самолета. Об этом сообщили в tg-канале Shot.
В городе Клинцы на границе с Украиной взорвался и рухнул вертолет Ми-8. Кроме того, потерпел крушение истребитель Су-34.
Как заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, самолеты могли быть сбиты. Пилоты скончались.
СМИ сообщают, что при крушении одного из самолетов пострадала местная жительница. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее на Piter.tv: штурмовые подразделения освободили квартал в северо-западной части Артемовска.
Видео: Телеграм / Подслушано Клинцы
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