На борт могли напасть террористы.

В Афганистане двое военных пострадали при вынужденной посадке вертолета. Об этом сообщили местные журналисты со ссылкой на представителя губернатора провинции Омар Звак. По данным чиновника, инцидент произошел при приземлении борта Black Hawk на территории Гильменда на юге страны.

Местный телеканал Tolo News со ссылкой на собственные источнике в структуре безопасности Афганистана заявил, что пострадавший вертолет перевозил раненых. Борт совершил экстренную посадку, когда на него напали боевики.

Ранее жители уезда Каджаки сообщили журналистам "РИА Новостей", что вертолет сначала загорелся, а после - разбился около 08:30 утра по местному времени (около 07:00 часов утра). Позже Звак объяснил, что к пострадавшему вертолету был направлен еще один, который спас пилотов.

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