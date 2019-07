20 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга вас будут ждать лучшие артисты, блогеры и спикеры, сотни развлекательных площадок и активностей, море веселья, новых знакомств и впечатлений.

20 июля: Little Big, Егор Крид, PENDULUM DJ SET, Тима Белорусских, Ёлка, Feduk, Ольга Бузова, ХЛЕБ, Big Baby Tape, ATL и Кислотный Дом, OBLADAET, MARKUL, Лёша Свик, #2Маши, Tesla Boy, Ocean Jet, МОНАДА, ND production, LizzzTV, YanGo, Приятный Ильдар, Anny May, Ylifit, Mary Gu, Маша Маева, Влад Бумага, Катя Адушкина, Клава Кока, Настя Кудри и другие.

Когда: 20 и 21 июля

Где: Парк 300-летия Санкт-Петербурга

Билеты: vk.cc/tickets