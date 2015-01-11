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В четверг в Ленобласти пройдут небольшие дожди
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В четверг в Ленобласти пройдут небольшие дожди

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Утром регион накрыл плотный туман.

Утром в четверг, 27 октября, Ленинградскую область накрыл плотный туман. 

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Скорость ветра западных направлений не превысит 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов тепла.

В большинстве районов ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление днем будет повышаться.

В Петербурге 27 октября будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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