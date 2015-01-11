В четверг в Ленобласти пройдут небольшие дожди

Утром регион накрыл плотный туман.

Утром в четверг, 27 октября, Ленинградскую область накрыл плотный туман.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, сообщили в прогнозе ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Скорость ветра западных направлений не превысит 3-8 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +3...+8 градусов, а днем – от 5 до 10 градусов тепла.

В большинстве районов ожидается небольшой дождь. Атмосферное давление днем будет повышаться.

В Петербурге 27 октября будет на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Фото: Piter.tv