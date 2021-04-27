Ургант предложил на "Оскар" снять фильм с ведущим Борисом Корчевниковым в главной роли

Ведущий обыграл созвучие в имени своего коллеги и лучшего фильма года.

Телеведущий Иван Ургант с юмором отреагировал на вручение премии "Оскар" фильму "Земля Кочевников". В эфире передачи "Вечерний Ургант" он предложил снять фильм про своего коллегу Бориса Корчевникова под названием "Земля Корчевников".

Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас: фильм „Земля Корчевников". Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень, и огурцы солят

Иван Ургант

Напомним, что лента китайского режиссера Хлои Чжао взяла победила в трех номинациях - "Лучший фильм", "Лучшая женская роль" (Фрэнсис МакДорманд) и "Лучший режиссер", а также боролось за награду в категориях "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая работа оператора" и "Лучший монтаж".

Фото: Вконтакте / Вечерний Ургант

Видео: YouTube / Вечерний Ургант