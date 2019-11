Фотограф сотрудничал с группой в первые годы их карьеры.

В Великобритании в возрасте 82 лет скончался фотограф Роберт Фриман - автор некоторых обложек альбомов группы The Beatles. Об этом в социальных сетях сообщил Пол Маккартни.

Музыкант назвал Фримана "величайшим профессионалом" и "оригинальным мыслителем", а его работы "одними из самых знаковых в истории группы". Для The Beatles Фриман оформил лонгплеи "Rubber Soul", "Meet The Beatles" и "Help!"

Причины смерти фотографы не разглашаются.

Видео: YouTube/ The Beatles