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Украинский вице-адмирал считает, что у России не хватит сил взять Одессу

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Думает, что паритета на воде не достичь

Мнение высказал первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.

- Мы должны строить такую ​​стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу, - сказал вице-адмирал.

Тарасов считает, что у Украины хватит сил не допустить приблежения российских войск к Одессе. Но стране нужно восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и защитить порты.

Тарасов признал, что ВМС страны не смогут достичь паритета с российским флотом на море.

- Конечно, мы должны иметь постоянное присутствие в чувствительных районах по Черному морю. А для этого надо иметь мореходные корабли, — добавил вице-адмирал.

Ранее Зеленский назвал "возвращение" Крыма национальной идеей Украины.

Теги: вмф, украина, флот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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