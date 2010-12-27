Ученые подсчитали, сколько пластикового мусора было произведено человечеством

Человечество утилизировало только одну четвертую часть пластиковых отходов. Оставшийся мусор распределён по поверхности суши и океана и является источником возникновения вредных для окружающей среды пятен.

Недавно сотрудники американского университета Джорджии в Атенс-Кларк выяснили, что с момента появления первых технологий производства пластика на свет произвели примерно восемь миллиардов тонн данного материала. Из этого числа всего два миллиарда отходов было утилизировано.

Известно, что пластик представляет большую угрозу для биосферы, так как почти не разлагается почвенными бактериями и остается в нетронутом виде на протяжении десятков и даже сотен лет.

Согласно прогнозам ученых, если люди будут также халатно относится к вопросу утилизации, то к 2050 году на Земле количество мусора удвоится и составит 12 миллиардов тонн пластиковых отходов.

Елизавета Попова