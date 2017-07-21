Учёные доказали связь между сном и развитием болезни Альцгеймера

В результате исследования было выявлено, что крепкий сон способен снизить риск развития деменции.

Американские учёные из Рочестера, штат Нью-Йорк, провели исследование для выявления связи между сном и риском развития болезни Альцгеймера. Результаты оказались весьма любопытными. Стало известно, что во время крепкого сна, человеческий мозг способен очищать свои ткани от множества вредных продуктов, накопленных при жизнедеятельности, в частности, от шлаков. Более того, было доказано, что качество этой "уборки" напрямую зависит от фазы сна – чем она глубже, тем лучше.

Также учёные отметили, что сон позволяет отследить начало развития болезни Альцгеймера, ведь беспокойная ночь – её характерный признак. Человек, страдающий этим заболеванием, как правило, просыпается уставшим, становится более рассеянным и забывчивым. Недостаток медленноволнового сна повышает уровень тау-белка в мозге, что и является признаком деменции и приводит к снижению когнитивных функций.

В России по разным оценкам, насчитывается от 1,2 до 1,8 миллионов человек с диагнозом "деменция". Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире насчитывается 35,6 миллиона людей с деменцией. По прогнозам, общее число людей с этим диагнозом будет почти удваиваться каждые 20 лет и составит 65,7 миллиона человек в 2030 году и 115,4 миллиона — в 2050 году.