  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Турция и США провели военные учения в Средиземном море
Сегодня, 15:23
33
lesjasap

Турция и США провели военные учения в Средиземном море

0 0

Анкара направила на учения фрегат, США - авианосец.

Турция и США провели военные учения в Средиземном море. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны Анкары в собственном аккаунте в Twitter. Чиновники объяснили, что от страны в мероприятиях принимал участие фрегат Kemalreis Военно-морских сил. Америка была представлена авианосцем Eisenhower.

Военные морские учения были проведены 28 июля в центральном и восточном Средиземноморье

сообщение Минобороны Турции

В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы.

Теги: eisenhower, kemalreis, военные учения, средиземное море
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии