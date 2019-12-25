Турция и США провели военные учения в Средиземном море. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны Анкары в собственном аккаунте в Twitter. Чиновники объяснили, что от страны в мероприятиях принимал участие фрегат Kemalreis Военно-морских сил. Америка была представлена авианосцем Eisenhower.
Военные морские учения были проведены 28 июля в центральном и восточном Средиземноморье
сообщение Минобороны Турции
В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы.
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