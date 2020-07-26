Там палубная авиация проведет учения совместно с греческими ВВС.

Авианосец и 12 кораблей США прибыли в Средиземное море. Об этом сообщает новостной портал Newsbomb.gr.

Авианосец Dwight D. Eisenhower и группа кораблей сопровождения приплыли в Средиземное море через Суэцкий канал. Здесь они, совместно с греческими ВВС проведут учения. Как сообщает портал, авианосец будет на границе греческой исключительной экономической зоны. Также в учениях будут задействованы самолеты F-16 и F-18.

Греческий военный флот развернут в Эгейском море и занимает ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением кораблей Турции. Анкара задействовала дроны, которые отслеживают греческие позиции.

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Видео: AiirSource Military