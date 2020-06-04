Дональд Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих около Белого дома в Вашингтоне. Американский президент заявил об этом во время интервью с журналистами местного телеканала Newsmax TV.
Говорили, что против них применяли резиновые пули. Ничего этого не было, их просто отодвинули
Дональд Трамп, президент США
Напомним, что ранее главу государства обвинили в том, что он отдал приказ разгонять мирных протестующих силовыми методами. Об этом заявили многие демократы и оппоненты Дональда Трампа. Президент страны заявил, что не знал об этом, а все приказы отдавались генеральным прокурором США и министром юстиции Уильямом Барроом.
Напомним, что журналист Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома 1 июня. Женщина несколько раз показала пресс-карту и уведомила полицию о том, что она представляет СМИ. Несмотря на это в корреспондентку выстрелили резиновыми пулями.
Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США.
Видео: Youtube/ Newsmax TV
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