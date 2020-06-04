Ранее в этом Трампа обвинили журналистка из Sputnik, в которую попали резиновые пули у Белого дома.

Дональд Трамп заявил, что полиция не применяла резиновые пули против протестующих около Белого дома в Вашингтоне. Американский президент заявил об этом во время интервью с журналистами местного телеканала Newsmax TV.

Говорили, что против них применяли резиновые пули. Ничего этого не было, их просто отодвинули Дональд Трамп, президент США

Напомним, что ранее главу государства обвинили в том, что он отдал приказ разгонять мирных протестующих силовыми методами. Об этом заявили многие демократы и оппоненты Дональда Трампа. Президент страны заявил, что не знал об этом, а все приказы отдавались генеральным прокурором США и министром юстиции Уильямом Барроом.

Напомним, что журналист Sputnik Николь Руссел пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома 1 июня. Женщина несколько раз показала пресс-карту и уведомила полицию о том, что она представляет СМИ. Несмотря на это в корреспондентку выстрелили резиновыми пулями.

Трамп поблагодарил самого себя за подавление протестов в США.

Видео: Youtube/ Newsmax TV