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Трамп заявил, что США не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы

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Глава США прокомментировал политическую ситуацию в латиноамериканской республике.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что власти в Вашингтоне не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы.  Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Журналисты задали вопрос относительно его планов добиваться смены власти в Венесуэле и отставки действующего президента Николаса Мадуро.

Мы разберемся и с этим, потому что мы, вероятно, прекратим закупать нефть у Венесуэлы. Нам не нужна их нефть.

Дональд Трамп, глава Белого дома

Трамп допустил, что нанесет в этом году визит в Китай.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: белый дом, венесуэла, дональд трамп, латинская америка, нефть, николас мадуро
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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