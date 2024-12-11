Трамп заявил, что США не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы

Глава США прокомментировал политическую ситуацию в латиноамериканской республике.

Американский президент, член Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что власти в Вашингтоне не нуждаются в закупках нефти у Венесуэлы. Соответствующей информацией лидер США сделал после торжественной инаугурации на должность главы государства. В свой первый рабочий день Трамп подписал ряд документов в Овальном кабинете Белого дома. Журналисты задали вопрос относительно его планов добиваться смены власти в Венесуэле и отставки действующего президента Николаса Мадуро.

Мы разберемся и с этим, потому что мы, вероятно, прекратим закупать нефть у Венесуэлы. Нам не нужна их нефть. Дональд Трамп, глава Белого дома

Трамп допустил, что нанесет в этом году визит в Китай.

Фото и видео: YouTube / Defense Now