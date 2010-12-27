Трамп обвинил Россию и Китай в игре в "валютную девальвацию"

Сегодня, 16 апреля, Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин осознанно манипулируют курсами валют. Президент США назвал действия России и Китая финансовыми "играми".
Россия и Китай играют в игру "Валютная девальвация", поскольку США продолжает повышать процентные ставки. Это просто недопустимо!
Написал Трамп на своей странице в Twitter
Подписчики американского президента не остались равнодушными и написали пару постов на его заявление.
Это объясняет ваши банкротства, неудачи в бизнесе. Просто уходите.
Ответил Трампу американский читатель
Они разрушают наш доллар, поэтому нам нужно отбиваться и ломать их в финансовом плане. Это именно то, что они хотят для США. Холодная война никогда не заканчивалась, только в американских умах.
Ответил другой американец
Напомним, что 9 апреля курсы американского доллара и евро резко выросли в России.
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