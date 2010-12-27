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Трамп обвинил Россию и Китай в игре в "валютную девальвацию"
Сегодня, 21:44
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ProkVad
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Трамп обвинил Россию и Китай в игре в "валютную девальвацию"

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Сегодня, 16 апреля, Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин осознанно манипулируют курсами валют. Президент США назвал действия России и Китая финансовыми "играми".

Россия и Китай играют в игру "Валютная девальвация", поскольку США продолжает повышать процентные ставки. Это просто недопустимо!

Написал Трамп на своей странице в Twitter

 

Подписчики американского президента не остались равнодушными и написали пару постов на его заявление.

Это объясняет ваши банкротства, неудачи в бизнесе. Просто уходите.

Ответил Трампу американский читатель

Они разрушают наш доллар, поэтому нам нужно отбиваться и ломать их в финансовом плане. Это именно то, что они хотят для США. Холодная война никогда не заканчивалась, только в американских умах.

Ответил другой американец

Напомним, что 9 апреля курсы американского доллара и евро резко выросли в России.

Фото: pixabay

Теги: доллар , евро , китай , курс валют , москва , пекин , политика , россия , сша , экономика
Категории: Лента новостей Новости России Мировые новости

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