Трамп обвинил Россию и Китай в игре в "валютную девальвацию"

Сегодня, 16 апреля, Дональд Трамп заявил, что Москва и Пекин осознанно манипулируют курсами валют. Президент США назвал действия России и Китая финансовыми "играми".

Россия и Китай играют в игру "Валютная девальвация", поскольку США продолжает повышать процентные ставки. Это просто недопустимо! Написал Трамп на своей странице в Twitter

Подписчики американского президента не остались равнодушными и написали пару постов на его заявление.

Это объясняет ваши банкротства, неудачи в бизнесе. Просто уходите. Ответил Трампу американский читатель Они разрушают наш доллар, поэтому нам нужно отбиваться и ломать их в финансовом плане. Это именно то, что они хотят для США. Холодная война никогда не заканчивалась, только в американских умах. Ответил другой американец

Напомним, что 9 апреля курсы американского доллара и евро резко выросли в России.

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