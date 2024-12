The Beatles & Baroque / The Beatles и Барокко

Возрастное ограничение 6+.

Камерный концерт классической музыки состоится 27 и 28 декабря 2024 в Доме Архитектора.

Beatles & Baroque — проект камерного ансамбля классической музыки, объединивший талантливых исполнителей любовью к наследию легендарных The Beatles в удивительно органичном сочетании с музыкой эпохи барокко, с её неспешными мелодическими ходами и затейливой орнаментикой. Изящная стилизация композиций The Beatles под манеру Баха, Вивальди, Генделя и Корелли – прекрасный повод по-новому услышать знакомые мелодии битлов в оригинальной концепции шедевров XVIII века. Представьте, как может звучать "Help! I need somebody!" в манере "Времена года" Вивальди, а "Hey Jude" в стилистике барочной полифонии Баха?

Также у желающих есть возможность приобрести отдельный билет на экскурсию по парадным залам особняка А.А. Половцова. Во время экскурсии Вы сможете пофотографироваться и насладиться великолепными интерьерами особняка ХIX века.

Количество билетов на экскурсию строго ограничено. Билет не дает право прохода на концерт и приобретается отдельно.

Фото: предоставлено организаторами