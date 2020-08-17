Температура воздуха в Японии достигла исторического максимума

В Хамамацу температура воздуха достигла отметки в 41,1 градус по Цельсию.

Температура воздуха в Японии превысила 40 градусов и достигла исторического максимума. Об этом сообщили местные синоптики из Национального метеорологического управления. На данный момент специалисты зафиксировали, что в городе Хамамацу, расположенном в префектуре Сидзуока, 17 августа температура воздуха достигла отметки в 41,1 градуса по Цельсию. Регион повторил аналогичный рекорд, зафиксированный два года назад (23 июля 2018 года в городе Кумагая в префектуре Сайтама).

Хамамацу расположен на побережье Тихого океана. Региональный климат там мягче, чем в столице. В результате снег выпадает гораздо реже, а среднегодовая температура там значительно выше. Утром 17 августа практически во всех районах Японии температура приблизилась к максимальным показателям. В Нагое и Осаке - к 39 градусам, в Токио - к 36 градусам.

Напомним, что жара в стране обычно устанавливается с середины июля после завершения сезона дождей. В 2020 году на Японию обрушились рекордные осадки. Они привели к оползням и разливам рек. Сейчас страну накрыла волна аномальной жары. В больницы попали около 10 тысяч человек. Еще 30 жителей погибли.

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Видео: Youtube/SBSnews6