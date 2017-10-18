Московский райсуд Петербурга приговорил к четырем месяцам лишения свободы бывшего пилота, который купил права в авиацентре "Крылья Невы". Об этом сообщает "Росбалт".
Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств, на 2 года.
Экс-пилота обвинили в том, что он, не проходя спецкурсы по управлению самолетом, обратился к гендиректору "Крыльев Невы" с просьбой оформить необходимые документы на его имя,подтверждающие его готовность управлять воздушным транспортом.
Мужчине было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. Подсудимый свою вину не признал.
В Петербурге экс-пилот отправился в колонию за купленные права в "Крыльях Невы"
Московский райсуд Петербурга приговорил к четырем месяцам лишения свободы экс-пилота, который купил права в авиацентре "Крылья Невы".
Московский райсуд Петербурга приговорил к четырем месяцам лишения свободы бывшего пилота, который купил права в авиацентре "Крылья Невы". Об этом сообщает "Росбалт".