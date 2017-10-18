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В Петербурге экс-пилот отправился в колонию за купленные права в "Крыльях Невы"

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Московский райсуд Петербурга приговорил к четырем месяцам лишения свободы экс-пилота, который купил права в авиацентре "Крылья Невы".

Московский райсуд Петербурга приговорил к четырем месяцам лишения свободы бывшего пилота, который купил права в авиацентре "Крылья Невы". Об этом сообщает "Росбалт".

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами воздушных транспортных средств, на 2 года.

Экс-пилота обвинили в том, что он, не проходя спецкурсы по управлению самолетом, обратился к гендиректору "Крыльев Невы" с просьбой оформить необходимые документы на его имя,подтверждающие его готовность управлять воздушным транспортом.

Мужчине было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе. Подсудимый свою вину не признал.  

Теги: новости петербурга , новости спб , суд
Категории: Новости СПб

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