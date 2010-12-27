Российские студенты смогут получить военный билет без службы в армии

Это коснется даже тех, у кого в вузе нет военной кафедры.

У российских студентов появится возможность получить военный билет без службы в армии. Это коснется даже тех, у кого в вузе нет военной кафедры. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

Как отмечается, студенты, которые не хотят служить в армии, смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ). Такой, например, уже появился в Военно-инженерном институте Сибирского федерального университета. Поступить в УВЦ могут не только учащиеся СФУ, но и других вузов. Оплачивать обучение будет Минобороны.

По окончании УВЦ студенты получат гражданские дипломы и военный билет, в котором будет указано звание и военно-учетная специальность. При этом присягу все равно придется принять.

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