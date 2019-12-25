Стало известно о ликвидации в Ираке одного из лидеров террористов

Вместе с ним погибли еще девять боевиков.

Стало известно о ликвидации в Ираке одного из лидеров ИГИЛ (террористической организации, запрещенной на территории РФ). Об этом рассказали журналисты The New York Times со ссылкой на собственный источник. По данным СМИ, удар по боевикам нанесла международная коалиция во главе с Вашингтоном. В операции также участвовали местные органы безопасности.

Целью американцев стал 43-летний Джаббар Салман Али Фархан аль-Иссави. Он также известен как боевик Абу Ясир. Террориста ликвидировали вблизи города Киркук в Ираке. Оттуда он мог координировать действия боевой группировки. Вместе с мужчиной также погибли еще девять его подчиненных.

Напомним, что 21 января два террориста-смертника совершили самоподрыв в центре Багдада. Эта трагедия унесла жизни минимум 32 местных жителей. Еще 110 человек оказались ранены. Ответственность за случившееся на себя возложили члены ИГИЛ.

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