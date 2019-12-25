Стало известно, когда состоится теннисный турнир St. Petersburg Open

Соревнование пройдет в 25-ый раз.

На прошлой неделе, 7 августа, был опубликован обновлённый календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов. Согласно обнародованной информации, XXV Международный теннисный турнир ATP St. Petersburg Open состоится в петербургской "Сибур арене" в период с 12 по 18 октября.

Известно, что категория соревнований повышена с ATP 250 до ATP 500. Генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев поблагодарил участников Ассоциации за такую высокую оценку.

Лицензиар турнира Михаил Михайлович Мирилашвили сдержал своё слово и то, что ещё недавно было нашей общей мечтой, сегодня стало реальностью: к юбилею турнир St. Petersburg Open повысил свою категорию. Это решение стало возможным ещё и потому, что России удалось добиться существенных успехов в борьбе с пандемией коронавируса, - это привело к постепенному снятию основных ограничений и сделало возможным проведение столь масштабного, престижного и популярного соревнования, каким является St. Petersburg Open. резюмировал Медведев

Добавим, что St. Petersburg Open пройдет 25 раз подряд. Согласно результатам анонимного голосования самих теннисистов, турнир признавался лучшим по уровню организации. По словам одного из организаторов турнира, генерального директора компании "Формула Теннис-Хоккей" Наталии Камельзон, юбилейная игра пройдет в максимально комфортных условиях для команды и болельщиков.

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Фото: ATP World Tour