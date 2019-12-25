Стало известно, когда может состояться новый теннисный турнир в Петербурге

Об этом заявил гендиректор турнира St. Petersburg Open Александр Медведев.

Стало известно будущее проведения мужского теннисного турнира в Петербурге. Как заявил в комментарии для РИА "Новости" Александр Медведев, Северная столица может получить статус турнира категории ATP-500, в то время как у "регулярного" St. Petersburg Open была категория ATP-250. Соревнование может состояться в октябре.

До этого проведение турнира St. Petersburg Open было запланировано на сентябрь. Мужская и женская теннисные ассоциации продлили приостановку всех турниров до 31 июля из-за распространения коронавируса.

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