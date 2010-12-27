Стало известно, какой кофе любят офисные сотрудники в Петербурге

Кофе составляет 93% из всех напитков, заказываемых в бизнес-центрах.

Чтобы взбодриться и продуктивно работать сотрудники петербургских бизнес-центров чаще всего пьют капучино. Об это свидетельствует исследование сети кофе-баров MY.

Классический итальянский напиток предпочитают 51,3% петербуржцев. На втором месте расположился американо (19,3%), а на третьем - латте (18,7%).

В целом, кофейные напитки с добавлением молока или сливок заказывают в 3 раза чаще "чёрного" кофе,

- подытожили в компании

Ранее мы писали о другом исследовании, которое показала, что россияне пьют кофе вне дома чаще, чем французы и итальянцы.

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