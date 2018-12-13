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Россияне пьют кофе вне дома чаще, чем французы и итальянцы
Сегодня, 22:28
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IRINA_CHALKINA

Россияне пьют кофе вне дома чаще, чем французы и итальянцы

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Чаще всего кофе в России пьют в заведениях быстрого питания.

Россияне пьют кофе вне дома чаще, чем французы и итальянцы. Данные исследования The NPD Group оказались  в  распоряжении "Ведомостей".

Как оказалось, каждый третий посетитель ресторана в России заказывает кофе. Согласно исследованию, напиток пьют в заведениях быстрого питания — на них пришлось 52% всех заказов кофе с апреля 2018 года по март 2019 года. Раньше россияне предпочитали опрокидывать чашечку зернового после ужина.

Также эксперты отметили, что в России на 21% выросло число продаж капучино и латте.

Эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова предположила, что именно бодрящим напитком россияне заменили перекур.

Ранее мы сообщали о том, что эксперты назвали безопасную для россиян норму сладкого в день

Фото:pixabay

 

Теги: здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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