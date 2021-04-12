Стало известно, что глава СК обратится в ВС РФ из-за девочки, которую вернули ЛГБТ-матери

Доводы о домогательствах суд отмел как несущественные. Суд постановил вернуть ребенка матери. 23 мая Дзержинский суд поставил точку. Теперь отец и дочь прячутся.

В Верховный суд и Генпрокуратуру планирует обратиться глава СКР для того, чтобы "обеспечить безопасность ребенка". Накануне Дзержинский суд постановил вернуть девочку матери из Австралии. Об этом в среду, 25 мая, рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В сообщении СКР заявили, что "вызывает недоумение позиция Дзержинского суда Петербурга. Рассматривая вопрос о месте жительства 8-летней девочки, было решено отдать ее матери, гражданке Австралии, состоящей в нетрадиционных однополых отношениях, и к тому же являющейся фигурантом уголовного дела о действиях сексуального характера в отношении своей дочери".

В СК возмущены тем, что девочка хотела остаться с отцом в Ленобласти, а ее мнение было проигнорировано. СК ссылается на Конституцию в части традиционных ценностей, защиты института брака как союза мужчины и женщины.

Напомним, что девочка родилась в Австралии, но отец вывез ее в Ленобласть. Это произошло после того, как мужчина узнал, что мать якобы вовлекает ребенка в секс-игры. На сегодняшний день мать 8-летней девочки, 29-летняя Мария, состоит в браке в Ванессой. Мать также обратилась в австралийский суд, назвав своего экс-мужа гомофобом, который не разрешает смотреть дочери видео на ЛГБТ-тематику.

Отец подал иск в петербургский суд об ограничении родительский прав экс-жены. Мария наняла адвокатов, которые подали иск со ссылкой на Гаагскую Конвенцию о похищении детей. Девочка заявила в процессе, что хочет остаться с папой. Слова подтверждались экспертизами психологов — австралийского и российского — матери опасается. Доводы о домогательствах суд отмел как несущественные. Суд постановил вернуть ребенка матери. 23 мая Дзержинский суд поставил точку. Теперь отец и дочь прячутся.

Фото: Piter.tv

