Шипы коронавирусных частиц не твёрдые и способны изгибаться.

Стал известен механизм заражения коронавирусом. О нём рассказали немецкие учёные, пишет журнал Science.

Наблюдения исследователей говорят, что шипы коронавирусных частиц не твёрдые и способны изгибаться. Такой вывод учёные сделали благодаря криоэлектронной томографии и усреднения субтомограмм и моделирования молекулярной динамики.

В глобулярнрй части S-белка находится рецептор-связующая область и механизмы, которые помогают вирусу слиться с инфицируемой клеткой. Они соединены "гибкой ножкой". Учёные нашли у неё три части — это "бедро", "колено" и "голеностоп". Именно это и позволяет COVID-19 перемещаться для поиска рецептора для соединения с клеткой.

Ранее мы писали, что японские инфекционисты ожидают третью волну коронавируса.