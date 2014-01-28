Срок сдачи ледокола "Сибирь", строящегося на Балтийском заводе, перенесли на декабрь

Судно сдадут не в августе, как предполагалось ранее.

Сдача первого серийного атомного ледокола "Сибирь", который строится на Балтийском заводе в Петербурге, отложена. Как сообщил "Коммерсант", судно сдадут не в августе, как предполагалось ранее, а в декабре.

Известно, что в Объединенной судостроительной корпорации перенос срока сдачи связали с медленной корректировкой проектной документации, а также задержками поставок оборудования и низким темпом работ. На данный момент "Сибирь" готова на 86,59%. Ледоколы "Сибирь" и "Урал" у Балтийского завода заказал "Росатом", сумма контракта, заключенного в 2014 году, составляет 84,4 млрд рублей.

Ранее мы рассказывали, что петербургская компания предъявила претензии к Выборгскому судостроительному заводу на 13 млн рублей.

Фото: aoosk.ru