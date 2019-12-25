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Петербургская компания предъявила претензии к Выборгскому судостроительному заводу на 13 млн рублей
Сегодня, 14:31
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kraratau27

Петербургская компания предъявила претензии к Выборгскому судостроительному заводу на 13 млн рублей

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Разбирательства пройдут в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Организация ООО "Форсс Марин" подала иск на своих коллег ПАО "Выборгский судостроительный завод". В претензии истец требует взыскать с предприятия 13,5 млн рублей. Об этом сообщили в газете "Петербургский дневник" 22 марта. 

Пока дело к производству не принято. Дата заседания тоже не назначена. Известно, что cлушание пройдет в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти.

Ранее в Piter.tv сообщили, что судно "Всеволод Бобров" вышло на заводские ходовые испытания.

Фото: Piter.tv

Теги: выборгский судостроительный завод, иск, суд
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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