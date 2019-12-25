Спектакль "Слава" в БДТ

Один из самых обсуждаемых и эпатажных режиссёров страны Константин Богомолов представляет "сталинский мюзикл" по одноимённой пьесе Виктора Гусева.

В основе постановки лежит стихотворная пьеса поэта Виктора Гусева. Константин Богомолов еще со времен учебы в ГИТИСе "носился" с ней, но нигде не мог ее поставить. Везде ему отвечали отказом.

Герои пьесы – два инженера на строительстве ГЭС. Один просто работает, а другой мечтает о подвиге, за который готов заплатить жизнью. По словам Богомолова, задачей его команды было не нарисовать ужасы сталинской эпохи, а показать советский "Ла-Ла Лэнд".

Место: Большой драматический театр имени Товстоногова (наб. реки Фонтанки, д. 65)

Цена: от 500 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: bdt.spb (Стас Левшин)