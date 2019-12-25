Спектакль "Двое на качелях"

Возрастное ограничение: 16+.

На сцене "Приюта комедианта" легендарная бродвейская мелодрама. Главные герои – разведенная танцовщица и брошенный женой адвокат – пытаются найти друг с другом свое долгожданное счастье. Можно ли сделать правильный выбор, если в сердце мужчины борются несчастливая любовь к одной женщине и нежность к другой? Отношения их складываются не просто, но нахлынувшее чувство позволяет вновь обрести вкус к жизни.

Длительность: 2 часа 40 минут

Адрес: "Приют комедианта", Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru