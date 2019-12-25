Специалисты "Теплосети" провели последние в этом году противоаварийные учения

На учениях отрабатывается оперативное взаимодействие бригад "Теплосети" с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами.

В понедельник, 29 ноября, в пресс-службе АО "Теплосеть" сообщили Piter.tv о последнем в этом году противоаварийном учении.

Аварийно-спасательные бригады отрабатывают оперативное взаимодействие с районными жилищно-коммунальными и экстренными службами при устранении технологических нарушений на теплосетях.

В этот раз по сценарию повредился трубопровод у дома №43 по улице Севастопольская, из-за чего вытекла горячая вода. Диспетчер компании получил от горожан сообщение об аварии и передал сигнал бригаде. Специалисты прибыли на место вместе с аварийными бригадами управляющих организаций Кировского района и приступили к обеспечению мер безопасности и ликвидации последствий.

Участок тепловой сети был отключен для организации временной схемы теплоснабжения. Дефект устранили в срок.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть"