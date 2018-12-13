Совет депутатов утвердил обновленные планы по бюджету-2019 МО "Город Выборг"

Сегодня городским советом депутатов рассматривался отчет комитета финансов администрации Выборгского района о бюджете МО "Город Выборг". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.
Провел заседание глава муниципального образования Дмитрий Никулин.
Председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский сообщил о текущих показателях бюджета: доходная часть бюджета увеличивается в связи с фактическим поступлением областных средств и корректировке по объему фактических поступлений по налоговым и неналоговым доходам.
Эти средства направляются на ремонт автомобильных дорог по ул. Западная и ул. Данилова (от Морской набережной до Приморского шоссе), а также на благоустройство городских территорий.
Во второй части заседания депутаты ознакомились с результатами проверки годового отчета об исполнении бюджета МО "Город Выборг" за 2018 год.
С докладом выступила председатель контрольно-счетной комиссии МО "Выборгский район" Елена Прохорова.
Она проанализировала отчетные показатели муниципального образования по критериям, отражающим наполнение бюджета, распределение средств, эффективность реализации муниципальных программ и другим параметрам.
Напомним, порядок, согласно которому вся бюджетная отчетность строиться на основе единой методологии, установлена Бюджетным Кодексом РФ и соблюдается ежегодно.
Глава муниципального образования Выборгского района Дмитрий Никулин отметил, что контрольной оценке финансовая отчетность подвергается ежегодно. Этот принцип является обязательным условием единой бюджетно-финансовой политики Российской Федерации.
Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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