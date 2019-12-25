Сотрудники МВД получат ряд новых возможностей в своей профессиональной деятельности.

Совет Федерации одобрил закон о расширении полномочий полиции. Решение принято на пленарном заседании 15 декабря. В документе говорится о перечне оснований, по которым правоохранительные органы имеют право вскрывать автомобили. Представители закона смогут проникать внутрь помещений, на земельные участки и другие территории, оцеплять локации. Представляться подозреваемому сотрудники МВД смогут уже после прекращения им противоправной деятельности.

Федеральный закон соответствует Конституции РФ, в том числе положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой федерального законодательства. пояснительная записка

К тем случаям, когда полицейские смогут вскрыть автомобиль будут относиться случаи, при которых требуется спасти жизнь человека, а также обеспечить общественную безопасность при ЧС и массовых беспорядках. Например, вскрыть транспортное средство оперативники смогут при угрозе теракта или в случае, если очевидцы указали на преступников, находящихся внутри машины. Вскрыть дверь полиция сможет, если будет иметь основания полагать, что за рулем находится нетрезвый водитель или в что в машине присутствует запрещенный груз.

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Фото: YouTube / Совет Федерации