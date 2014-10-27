Лидера группы "Танцы минус" ограбили и дважды избили в Петербурге

Накануне грабители дважды избили лидера группы "Танцы минус". В первый раз - из-за конфликта, а второй - за то, что мужчина обратился в полицию.

Как сообщает "Фонтанка", накануне грабители дважды избили солиста группы "Танцы минус".



Вечером 16 сентября Вячеслав Петкун пошел в магазин за продуктами, там он и встретился с агрессорами. Случайное столкновение породило неприязнь, которая закончилась избиением музыканта у выхода магазина. Злоумышленники травмировали Петкуна и морально, и физически, а также украли продукты, сумку с кошельком и мобильный телефон.



После того, как грабители покинули место происшествия, мужчина показался врачу в травмпункте на Космонавтов. Однако злоумышленники наблюдали за своей жертвой и посчитали, что он идет жаловаться в полицию. Его нагнали и избили второй раз.



После повторного нападения музыкант зафиксировал побои и обратился в полицию.



Фото: ВКонтакте/Кате Рина