Собор УПЦ объявил о независимости

Духовенство выразило несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно проведения спецоперации.

В пятницу, 27 мая, собор Украинской православной церкви Московского патриархата принял решение о "полной независимости" от РПЦ. Решение опубликовали в телеграм-канале УПЦ по итогам заседания представителей украинского духовенства.

В сообщении указали, что "собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви". Духовенство выразило несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно проведения спецоперации. УПЦ осудила действия России на Украине и призвала Москву "продолжать переговорный процесс и поиск сильного и умного слова, которое бы смогло остановить кровопролитие".

На Украине также существует (ПЦУ), которая в 2019 году получила томос от Константинопольского патриархата, который утвердил ее автокефальный (независимый) статус. РПЦ и каноническая УПЦ разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за несогласия с его действиями.

Фото: piter.tv

