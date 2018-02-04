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nadiputintseva
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Снегопад вызвал транспортный коллапс на московских дорогах

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Снегопад спровоцировал семибалльные пробки по всему городу.

4 февраля московские автомобилисты оказались не готовы к сильному снегопаду. Непогода паролизовала движение сразу в нескольких районах столицы России. 

Читатели Piter.tv стали свидетелями мощного затора, который образовался на дороге в Бутово. На участке не могли разъехаться несколько десятков машин, две кареты скорой помощи и два пассажирских автобуса. 

На кадрах слышно, как на заваленной снегом дороге пробуксовывают колеса автомобилей. Люди бегают между машинами, чтобы помочь другим водителям сдвинуть свой транспорт с места. 

Непогода бушует и в других городах страны, так, из-за метели самолет из "Пулково" не долетел до места  Брянска и вернулся обратно. 

Видео: Piter.tv

Теги: новости россии , происшествия , снегопад
Категории: Новости России Происшествия ДТП

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