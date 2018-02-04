Снегопад вызвал транспортный коллапс на московских дорогах

Снегопад спровоцировал семибалльные пробки по всему городу.

4 февраля московские автомобилисты оказались не готовы к сильному снегопаду. Непогода паролизовала движение сразу в нескольких районах столицы России.

Читатели Piter.tv стали свидетелями мощного затора, который образовался на дороге в Бутово. На участке не могли разъехаться несколько десятков машин, две кареты скорой помощи и два пассажирских автобуса.

На кадрах слышно, как на заваленной снегом дороге пробуксовывают колеса автомобилей. Люди бегают между машинами, чтобы помочь другим водителям сдвинуть свой транспорт с места.

Непогода бушует и в других городах страны, так, из-за метели самолет из "Пулково" не долетел до места Брянска и вернулся обратно.

Видео: Piter.tv