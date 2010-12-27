Самолет из "Пулково" не долетел до места назначения из-за снегопада

Лайнер был вынужден развернуться обратно в Петербург

Самолет авиакомпании S7, вылетевший 4 февраля из петербургского аэропорта "Пулково" в Брянск, развернулся, так как в конечном месте назначения погодные условия не позволили посадить лайнер.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, самолет E170 авиакомпании S7 вылетел рейсом 3069 из Петербурга в 07:50, а в 09:30 должен был приземлиться в Брянске. Однако совершить посадку не удалось из-за сильного снегопада.

Пассажиры отправились в полет повторно в 13:05.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Пулково введут новую систему для отслеживания движения самолетов.