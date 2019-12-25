В Петербурге в субботу ожидается небольшой снег и -11 градусов

В области будет до -18 градусов.

В субботу, 13 февраля, в Петербурге будет облачно и снежно. По прогнозу главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, город сегодня находится на окраине активного циклона, который засыпает осадками центральную часть Европейской России.

Местами по городу пройдет небольшой снег, температура воздуха составит -9...-11 градусов, в области ожидается до -13...-18 градусов. Ветер подует с северо-запада с порывами до 7 м/с, атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст.

Морозная зима в Петербурге помогла выжить нерпам и тюленям.

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