Морозная зима в Петербурге помогла выжить нерпам и тюленям

Морозный январь и февраль в Петербурге помог выжить местным нерпам и тюленям. Как рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы, на Финском заливе и Ладоге образовался хороший крепкий лед, и ластоногие смогли выкармливать потомство вдали от берегов.
Также морозная зима позволила специалистам не заниматься постройкой искусственных снежных укрытий для своих диких подопечных.
Некоторыми экспериментами в этом направлении мы все же позанимаемся и о них вам расскажем, но в общем и целом, питерских тюленей можно поздравить с благоприятной обстановкой!
Фонд друзей балтийской нерпы
Фонд поблагодарил тех, кто желал нерпам морозной и снежной зимы. В комментариях в соцсети петербуржцы порадовались за ластоногих и признались, что были рады холодам, несмотря на нелюбовь к морозу.
Фонд друзей балтийской нерпы решил оживить свой YouTube-канал.
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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