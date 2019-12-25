Морозная зима в Петербурге помогла выжить нерпам и тюленям

На Финском заливе и Ладоге образовался крепкий лед.

Морозный январь и февраль в Петербурге помог выжить местным нерпам и тюленям. Как рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы, на Финском заливе и Ладоге образовался хороший крепкий лед, и ластоногие смогли выкармливать потомство вдали от берегов.

Также морозная зима позволила специалистам не заниматься постройкой искусственных снежных укрытий для своих диких подопечных.

Некоторыми экспериментами в этом направлении мы все же позанимаемся и о них вам расскажем, но в общем и целом, питерских тюленей можно поздравить с благоприятной обстановкой! Фонд друзей балтийской нерпы

Фонд поблагодарил тех, кто желал нерпам морозной и снежной зимы. В комментариях в соцсети петербуржцы порадовались за ластоногих и признались, что были рады холодам, несмотря на нелюбовь к морозу.

Фонд друзей балтийской нерпы решил оживить свой YouTube-канал.

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99