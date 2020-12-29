Фонд друзей балтийской нерпы решил оживать свой YouTube-канал

На данный момент у канала 748 подписчиков.

Фонд друзей балтийской нерпы решил оживить свой канал на YouTube. Таким образом неравнодушные к тюленям пользователи смогут не только наблюдать за жизнью животных, но и помочь Фонду финансово, благодаря монетизации.

Канал назвали "Nerpa Spb". Первая цель — 1000 подписчиков и 4 тыс. часов просмотра. Он был создан еще несколько лет назад, но заброшен. За последнюю неделю там появилось три небольших ролика с участием Крошика и Шлиссика, которые не захотели уходить от людей.

Ранее Крошик получил должность. Он стал специалистом по связям с общественностью.

Видео: YouTube / Nerpa Spb