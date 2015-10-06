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Смольный закупит 34 тысячи защитных костюмов для медиков
Сегодня, 22:07
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Смольный закупит 34 тысячи защитных костюмов для медиков

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Тендер появился 13 октября на сайте госзакупок.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Петербурге комитет по государственному заказу разместил на сайте госзакупок тендер на поставку защитных костюмов для медицинского персонала. 

Смольному необходимо 34 415 защитных костюмов (размер XL – 17 200 штук и размер XXL – 17 215 штук), которые обойдутся городу в 24,9 млн рублей. Поставить их необходимо до 20 декабря. Заявки можно подать до 22 октября.

Сегодня в Петербурге свободно 31% коек для больных коронавирусом. Городские стационары продолжают принимать пациентов с ковидом. К примеру, Боткинская больница ежедневно принимает 60 пациентов с коронавирусом. Также возобновили прием больных ковидом седьмой павильон "Ленэкспо", новый корпус-трансформер больницы №33 в Колпино и городская многопрофильная больница №2.

Фото: Piter.tv

Теги: защитные костюмы, смольный, тендер
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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