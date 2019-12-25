За сутки коронавирусом заболели 2 470 петербуржцев

За последние сутки в стационары поступили 436 человек.

В среду, 13 октября, оперштаб опубликовал последнюю статистику по коронавирусу в Петербурге. Согласно данным, в городе развернули 8 326 коек для коронавирусных больных, это около 31,4% от всего коечного фонда.

За последние сутки в больницы поступило 436 человек с коронавирусной инфекцией, 522 человека выписались. Лечение проходят 6 694 человека, 593 из них находятся в реанимации, а 265 подключены к ИВЛ. Всего заболело 2 470 человек, выздоровело – 1984 человека. От инфекции скончались 65 пациентов.

Также за сутки тест на коронавирус сдали 20 393 раз. Первую прививку сделали 3,8 тыс. человек, не считая тех, кто привился "Спутником Лайт". Запас доз вакцины в Петербурге равен 937 615.

Ранее мы писали, что главная инфекционная детская больница Петербурга начала принимать по 85 детей в сутки.

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