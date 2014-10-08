Смольный готов сотрудничать с китайскими метростроителями

В СМИ появилась информация, что китайская компания предложила свои услуги в строительстве петербургского метрополитена.

В средствах массовой информации появилась информация, что российское представительство China Railway Construction Corporation (CRCC) предложило АО "Метрострой Северной столицы" (МССС) свои услуги в строительстве петербургского метрополитена. Однако вице-губернатор Петербурга Максим Соколов рассказал "Деловому Петербургу", что официального обращения от китайской компании не получал, но Смольный готов к общению с теми, кто заинтересован в строительстве подземки.

Это всё может обсуждаться, я давно знаю эту компанию, она одна из крупнейших в мире. Но пока каких-то официальных обращений к нам не приходило, по крайней мере каких–то сконцентрированных. Максим Соколов, вице-губернатор Петербурга

В конце октября этого года город окончательно расторг контракт с "Метростроем", который ранее строил станции в Петербурге. Спустя несколько дней Смольный подписал контракт с новой компанией "Метрострой Северной столицы". Уже к 2024 году в Петербурге силами "Метростроя Северной столицы" планируют открыть три станции метро: "Юго-Западную", "Путиловскую" и "Горный институт". До 2032 года в Петербурге хотят открыть 12 станций метро. На эти цели власти выделят 150 млрд рублей.

Фото: Piter.TV