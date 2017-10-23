Следователи проверяют информацию СМИ об избиении школьницы в одном из московских парков. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москва Юлия Иванова изданию "Росбалт".
По данным СМИ, 22 октября этого года в одном из московских парков трое несовершеннолетних девочек избили свою сверстницу. После этого девочка самостоятельно обратилась в больницу , где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы лица, кровоподтек на пояснице, ушибы обоих коленных суставов, ссадину на левой голени, отмечают в ведомстве.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также выясняют личности причастных к избиению девочки.
Следствие заинтересовалось публикациями СМИ об избиении девочки сверстницами в Москве
Следователи проверяют информацию СМИ об избиении школьницы в одном из московских парков. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москва Юлия Иванова.
Следователи проверяют информацию СМИ об избиении школьницы в одном из московских парков. Об этом рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москва Юлия Иванова изданию "Росбалт".