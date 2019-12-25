Ранее взрыв на газопроводе обесточил всю территорию страны.

Сирийские власти назвали теракт причиной взрыва на газопроводе в провинции Дамаск. Об этом журналистам с местного телеканала Al Ekhbariya рассказал министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганим. Чиновник напомнил, что инцидент привел к отключению электрической энергии на всей территории государства.

После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом Али Ганим, министр нефти и минеральных ресурсов Сирии

Специалист рассказал, что рабочие устранили все неполадки в работе пострадавшей системы. В ближайшее время будет восстановлена подача электроэнергии по всей стране. Также пожарные ликвидировали возгорание, вызванное взрывом.

Напомним, что ранее агентство SANA сообщило о том, что страна обесточена из-за взрыва на газопроводе. Из рабочего состояния вышли три электростанции. Специалистам удалось снабдить электроэнергией жизненно важные объекты.

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