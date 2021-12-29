Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Ленобласти на следующей неделе

В ближайшие три дня Ленобласть занесет снегом.

В Ленобласти на будущей неделе синоптики обещают метель, мокрый снег и сильный ветер. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Понедельник, 17 января, принесет небольшое похолодание. Подует северо-западный, северный ветер со скоростью 4-9 м/с. В некоторых районах подморозит до -8 градусов. Днем выпадет снег. Столбики термометров покажут 0...-5 градусов. На дорогах возможна гололедица.

Во вторник ожидается усиление ветра и налипание мокрого снега. Порывы будут достигать 15 м/с. В среду, 19 января, снегопад не закончится. Морозов ждать не стоит. В Петербурге синоптики прогнозируют такую же погоду. Напомним, что синоптик Валерий Малинин считает, что крепкого мороза в Северной столице и Ленобласти уже не будет.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на трассе "Кола" в Ленобласти 17 января будут проводить ремонтные работы.

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