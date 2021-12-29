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Стало известно, какую погоду ждать петербуржцам на крещенские купания
Сегодня, 16:26
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Стало известно, какую погоду ждать петербуржцам на крещенские купания

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Синоптик считает, что морозов этой зимой уже ждать не стоит.

На предстоящей неделе будет теплая и комфортная для крещенских купаний погода. Об этом сообщил профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин во время беседы с "Петербургским Дневником". 

По словам специалиста, 19 января, когда "моржи" города будут окунаться в прорубь, в Северной столице выпадет снег и снизится атмосферное давление. Столбики термометров покажут -2...+4 градуса. 

По словам синоптика, такая погода не уйдет от нас до февраля. Кроме того, морозов уже не будет этой зимой. 

Ранее на Piter.tv: Ленобласть 17 января настигнет снегопад.

Теги: здоровье, зима, крещенские купания, морозы, погода, праздники, природа, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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