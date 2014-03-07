Разработку создали китайские ученые.

Силиконовый робот поможет изучать Марианскую впадину. Об этом сообщили разработчики аппарата из Китая. Они заявили, что вдохновлялись во время работы глубоководными рыбами, способными выдерживать экстремальное давление. Техника специалистов получилась полностью автономной и способной к различным операциям.

Ранее подводные роботы могли выполнять задания на глубине только в защищенных металлических контейнерах. Однако такой способ затруднял исследования. Китайские специалисты разместили хрупкие детали робота в силиконовой конструкции. Испытания проводились в камере, находящейся под давлением разных глубин. Затем тесты были произведены в настоящем водоеме на глубине в 70 метров. После этого технику опустили на глубину более трех тысяч км в акваторию Южно-Китайского моря.

Эксперты рассказали, что силиконовый робот напоминает ската. Его размер составляет 22 на 28 сантиметров. Аппаратура передвигается в воде при помощи "крыльев".

Рогозин назвал скучным ролик Deutsche Welle с карикатурой на него и робота "Федора".

Видео: YT / nature video